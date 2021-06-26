نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية hyper panda ومهرجان اسبوع اللحوم في عروض هايبر بنده هذا الأسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الصفحة الرئيسية hyper panda في اكبر مهرجان للخصومات من عروض هايبر بنده هذا الأسبوع بأرخص الأسعار في اسبوع اللحوم، والذي تقدم به اسواق بنده أقوى تخفيضاتها على اللحوم بكل أنواعها، من لحوم حمراء، ودجاج مجمد وطازج من أشهر الشركات الغذائية في المملكة، وهذا بجانب تخفيضات بنده الكترونيات التي تضم أقوى الأجهزة الذكية.

عروض بنده الصفحة الرئيسية hyper panda ومهرجان اسبوع اللحوم في عروض هايبر بنده هذا الأسبوع

نقدم لكم في الفقرات التالية عروض بندة الاسبوعية panda داخل اكبر مهرجان للخصومات على الأغدية البروتينية المتنوعة، والتي منها لحوم الماشية وأيضا الدجاج واللحوم الخاصة بشركات السلع الغذائية الشهيرة، مثل ساديا، و امريكانا americana ، والسنبلة، ونترككم في التالي مع الأسعار، راجين أن تنال إعجابكم.

بندة عروض

خصومات موقع بنده الجديدة على اللحوم تضم أجود أنواع الماشية المحلية والمستوردة من البرازيل، واستراليا، كولومبيا، ونجد لحوم البقر تحتل حيزًا كبيرًا في خصومات السعودية هذا الأسبوع، والأسعار جاءت في مجلة بنده كالتالي:

لحم بقر بنده روستو برازيلي بسعر 37.95 ريال سعودي للكيلو.

روستو برازيلي بسعر 37.95 ريال سعودي للكيلو. ستروجانوف بقري برازيلي بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو.

هايبر بنده

تقدم ساديا دائما مختلف أنواع اللحوم المجمدة والمحفوظة، وفي التالي كل اسعار دجاج بنده من sadia ، وكذلك برجر اللحم البقري بمختلف أحجامه، كما قدمت ساديا جديد منتجاتها من صدور الدجاج بنده 100% بقرمشة لا تقاوم، والأسعار جاءت في عروض بنده اليوم على النحو التالي:

شرائح دجاج ستريبس ساديا 750 جرام بسعر 30 ريال سعودي.

دجاج فيليه ساديا 1 كيلو جرام بسعر 39.95 ريال سعودي.

عروض بنده

بينما تقدم شركة السنبلة أقوى الخصومات على البرجر وزن 750 جرام، والذي يتميز بمذاقة المميز وسعره المخفض على نحو كبير، وتشتهر السنبلة أيضًا بإنتاجها من الخضار المجمد الذي لا غنى عنه في المطبخ العربي، وتقدم بنده اون لاين افضل الخصومات الأسبوعية على منتجات السنبلة، والتي نقدمها في الفقرة التالية.

برجر دجاج السنبلة 750 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي.

hyper panda

في الخصومات الآتية نستعرض سويًا اسعار منتجات أمريكانا المعروفة بشهرتها على نطاق واسع في هايبر بنده :

فيليه الدجاج امريكانا 420 جرام عدد 2 حبة بسعر 29.95 ريال سعودي.

فرانك الدجاج امريكانا عدد 3×340 جرام 2 حبة بسعر 15.50 ريال سعودي.

برجر الدجاج بالبقسماط امريكانا 840 جرام 2 عبوة بسعر 34.95 ريال سعودي.

برجر الدجاج امريكانا 1.344 كيلو جرام بسعر 24.95 ريال سعودي.

خصومات هايبر بنده أون لاين قدمناها بالتفصيل في مقالة اليوم على اللحوم والدجاج في أكبر مهرجان للخصومات جاء هذا الأسبوع في بنده السعودية ، وفي الأيام المقبلة سوف تجدون معنا أجدد اسعار الجوالات والأجهزة الحديثة للمنزل وفقًا لآخر التحديثات.