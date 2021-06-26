شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية Hyper Panda ضمن عروض بنده الأسبوعية في دول الخليج 2021

يعتبر هايبر بنده من أهم محلات البيع بالتجزئة في الوطن العربي أجمع، وقد اكتسب تلك الشهرة الواسعة، وتوسع بهذا المدى لكونه واحد من أكثر المحلات تخفيضاً في الأسعار لتلائم الجميع، وبأعلى جودة، حيث تعتبر عروض بنده ماركت من أكثر العروض الموجودة طوال السنة بدون إنقطاع بجميع فروع هايبر بنده بالخليج.

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عروض مميزة جداً من هايبر بنده في جميع فروعه بالمملكة العربية السعودية، ومن بينها: عروض مميزة على عبوات البطاطس المجهزة للقلي من الكبير بحجم 2.5 كيلو، وكذلك على فليه الدجاج المغلف بالخبز الكريسبي من ماركة الكبير، وكذلك على قطع الدجاج المجهزة للقلي من ماركة الكبير، وعلى كرات لحم الدجاج من نفس الماركة، وكذلك عرض على حجم الكيلو من الروبيان المغلف بالخبز، وكذلك على صدور الدجاج بدون عظم من ماركة الكبير Al kabeer.

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عرض مميز من بنده ماركت على حليب ندى طويل الأجل Nada، وعلى الحليب طويل الأجل من ماركة السعودية Saudia، وكذلك عرض مميز على الحليب المجفف من فرشكو، كما يوجد خصم مميز على شبيهة القشطة من ماركة المراعي، وأيضاً عرض على شبيهة القشطة من ماركة بوك Puck، وكذلك خصم مميز على الحليب المكثف من المراعي Al Marai، وأيضاً عرض خاص على الحليب المبخر من بوني Bonny.

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تابعوا معنا باقي عروض هايبر بنده، والتي تشمل: خصومات على الشوفان الأبيض من جرينز Green’s، وكذلك خصم على رقائق حبوب القمح الكامل من ماركة نستليه Nestele Fitness، كما تجدون سعر مميز من بندة ماركت على برجر الدجاج، والبرجر البقري من حلواني اخوان Halwani بحجم الكيلو، وكذلك خصم مميز على برجر الدجاج الجامبو من حلواني أخوان Halwani، وكذلك عروض مميزة من هايبر بنده في السعودية بجميع فروعه على مفروم اللحم من نفس الماركة المتميزة حلواني، كما تجدون العديد من العروض الأخرى على جميع منتجات هايبر بنده ذات الجودة المتميزة، فتابعونا.