فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 02:10 صباحاً - أدمن 56 دقيقة مضت آخر الأخبار 32 زيارة
كشف مصدر بالزمالك، حقيقة الشرط الجزائي في عقد أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، والذي تم تحديد عقده مع الفريق الأبيض خلال الساعات الماضية، ووجود شرط جزائي يُمكنّه من الرحيل عن الفريق.
وأكد مصدر بالزمالك، في تصريح لـ”القاهرة 24″، وجود شرط جزائي في عقد اللاعب تم وضعه خلال تجديد العقد، بالاتفاق بين الطرفين على هذا الأمر، ولكن بضوابط مُحددة وخاصة.
وأضاف المصدر أن الشرط الجزائي لا يتم تفعيله إلا في حالة رحيل اللاعب للاحتراف الخارجي فقط، وليس لدفع الشرط الجزائي للرحيل لأي نادٍ محلي، لكن سيكون للاحتراف الخارجي فقط.
وواصل: “الشرط الجزائي لن يتم تفعيله أيضًا في الموسم المقبل، والذي يُعد أول موسم في عقد اللاعب الجديد مع الفريق، ولا حتى في الموسم الثاني، ولكن في نهاية الموسم الثاني، ووقتها يمكن استغلال الشرط الجزائي لو أراد اللاعب، وهو مبلغ كبير وليس ضعيفًا يسهل دفعه”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حقيقة الشرط الجزائي في عقد زيزو (خاص) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.