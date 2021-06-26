تراند الفن: حقيقة الشرط الجزائي في عقد زيزو (خاص)

كشف مصدر بالزمالك، حقيقة الشرط الجزائي في عقد أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، والذي تم تحديد عقده مع الفريق الأبيض خلال الساعات الماضية، ووجود شرط جزائي يُمكنّه من الرحيل عن الفريق.

وأكد مصدر بالزمالك، في تصريح لـ”القاهرة 24″، وجود شرط جزائي في عقد اللاعب تم وضعه خلال تجديد العقد، بالاتفاق بين الطرفين على هذا الأمر، ولكن بضوابط مُحددة وخاصة.

وأضاف المصدر أن الشرط الجزائي لا يتم تفعيله إلا في حالة رحيل اللاعب للاحتراف الخارجي فقط، وليس لدفع الشرط الجزائي للرحيل لأي نادٍ محلي، لكن سيكون للاحتراف الخارجي فقط.

وواصل: “الشرط الجزائي لن يتم تفعيله أيضًا في الموسم المقبل، والذي يُعد أول موسم في عقد اللاعب الجديد مع الفريق، ولا حتى في الموسم الثاني، ولكن في نهاية الموسم الثاني، ووقتها يمكن استغلال الشرط الجزائي لو أراد اللاعب، وهو مبلغ كبير وليس ضعيفًا يسهل دفعه”.