تراند الفن: حسين فهمي لكاميرا إنسايدر عن تكريمه بـ”القاهرة 24″: “مهم لينا ومؤشر على النجاح”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 02:10 صباحاً - نشر تلفزيون دبي لقطات من ندوة الفنان حسين فهمي في حديثه لبرنامج “ذا انسايدر”، خلال تكريمه في موقع “القاهرة 24”، إذ تحدث عن فيلم “الكاهن”، وأعماله المقبلة، وموقف طريف من كواليس فيلم “موعد على العشاء” بطولة سعاد حسني وحسين فهمي.

وقال حسين فهمي إن التكريم يجعل الفنان يجتهد في أن يقدم الأفضل، مؤكدًا أنه لا توجد طريقة يعرف من خلالها مدى نجاحه ورد فعل الجمهور سوى بالتكريم، مضيفًا:” التكريم مهم لينا ونسعد به جدًا ومؤشر على أن الجمهور شعر بالسعادة من خلال الأعمال التي أقدمها”.

كما شارك الحضور كواليس فيلم “موعد على العشاء”، وروى موقفًا طريفًا مع السندريلا سعاد حسني والفنان الراحل أحمد زكي، قائلًا: “سعاد سألت على أحمد زكي بعد تصوير مشاهد من الفيلم، وقالت لهم عاوزة صوت رجله خلال سيره، لأن له ماشية معينة، وفعلًا كلموا أحمد زكي في منزله وكان لسه واصل وطلبوا منه يرجع”.

وتابع: “رجع أحمد زكي وارتدى البدلة والحذاء، وطلب منه المخرج أن يسير حتى تسمع سعاد حسني صوت قدميه”، مضيفًا:”جري على العربية وجاب المسدس ورأسه وألف جزمة يضرب المخرج بالرصاص، والمخرج جري على البلكونة، ومدام سعاد قالت أحمد متأثر ليه إيه اللي مزعله”.

حسين فهمي في تكريم القاهرة 24

كما تحدث عن مسلسل “السر” الذي لم يعرض موضحًا أنه لم يباع حتى الآن، كما صرح أن هناك مسلسل درامي تم تأجيله، ويستعد لتحضيراته الفترة المقبلة، من تالف مدحت العدل.

كما تحدث عن فيلم جديد يستعد لتحضيره بعنوان “فرقة شكوكو” موضحًا أنه من تأليف إبراهيم عيس وإنتاج السبكي ويتحدث عن الجماعات الإرهابية، وتأثيرها على الشباب من خلال أعمال تضر بالأمن العام والبشرية، مشيرًا إلى أنه يجسد جور المدبر للجماعات الإرهابية.