تراند الفن: فرج عامر يحضر تدريبات سموحة قبل مواجهة الإسماعيلي ويحفز اللاعبين

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 02:10 صباحاً - حرص المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على الوجود في مران الفريق الأزرق الذي أقيم اليوم، على ملعب النادي بالإسكندرية، لتحفيز جميع اللاعبين قبل مُواجهة الإسماعيلي في المباراة المرتقبة والمنتظرة، والتي ستجمعهما بالدوري الممتاز.

وعقد فرج عامر، جلسة مع لاعبي الفريق السكندري، وطالبهم بضرورة حصد الثلاث نقاط، ومُواصلة المشوار، والتواجد داخل المربع الذهبي.

فيما طالب أحمد سامي، مدرب سموحة، لاعبيه بتكثيف الرقابة على مفاتيح اللعب، وكذلك الانتشار الطولي والعرضي في الملعب.

كما خاض حُراس المرمى، مرانًا تخصصيًا شاقًا تحت إشراف أحمد ناجي، الذي ركّز على زيادة سرعة رد فعل الحُراس، وكيفية التعامل مع الكرات الثابتة والعرضية.

ويحتل سموحة المركز الرابع في بطولة الدوري العام برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن المركز الثاني الذي يحاول سموحة المنافسة عليه هذا الموسم، من أجل العودة للمُشاركة في البطولات الإفريقية بالموسم الجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لمُواجهة الإسماعيلي، في المباراة التي ستجمعهما، الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل، ضمن مُنافسات الدوري الممتاز.

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