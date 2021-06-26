تراند الفن: ابنة عامر منيب تحضر حفل تخرجها بسيارة فارهة (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 02:10 صباحاً - أدمن ‏38 دقيقة مضت آخر الأخبار 17 زيارة

تخرجت نور ابنة الفنان الراحل عامر منيب، وسط احتفال كبير من أهلها وأصدقائها على السوشيال ميديا، ولفتت أنظار الجمهور المحب لعامر منيب وأسرته. وأثارت جدلًا حول حضورها حفل التخرج بسيارة فارهة بيضاء اللون، بعدما نشرت شقيقتها زينب مقطع فيديو التخرج عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”. ومن جانب آخر، تعافت الفنانة الشابة مريم ابنة عامر منيب بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”، منذ ثلاثة أشهر، وأعلنت إصابتها من خلال “ستوري” عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، قائلةً: “لقد أثبتت إصابتي بفيروس covid 19 إذا كنت على اتصال معي مؤخرًا، يرجى الحجر الصحي وإجراء الاختبارات إن أمكن”.



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