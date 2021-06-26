تراند الفن: انتشال جثمانين لضحايا العقار المنهار بالإسكندرية.. وتحديد مكان ثالث تحت الأنقاض

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 02:10 صباحاً - انتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، منذ قليل، جثتين لشخصين من سكان العقار المنهار بمنطقة العطارين، فيما تم تحديد مكان ضحية ثالثة وجارٍ استخراجها.



وقال ولي الدين سعودي؛ مسؤول الهلال الأحمر بالإسكندرية، إن عدد سكان العقار المنهار بمنطقة العطارين بالإسكندرية يبلغ قرابة 154 شخصًا، مقسمين على 20 أسرة.



وأوضح في تصريح لـ”القاهرة 24″ أنهم ما زالوا يقومون بحصر الضحايا غير المعلوم عددهم حتى الآن، وذلك نظرًا لتباين الأرقام عن المفقودين.

وأشار إلى أنهم بمجرد استقبال البلاغ حضروا في مكان الحادث بقرابة عشرة دقائق، لمحاولة حصر الضحايا والمتضررين.

وفي سياق متصل، كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل الفوري مع الحادث، وتكثيف وجود جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف.

قوات الحماية المدنية تبحث عن ضحايا العقار المنهار

جاء ذلك عقب ورود بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تفيد بانهيار عقار قديم كائن 113 شارع مرسى بدر بمنطقة العطارين بنطاق حي وسط.

وانتقل الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح، تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، إلى مكان الحادث وذلك للاطمئنان علي الوضع، وفتح الحركة المرورية بالشارع.

قوات الحماية المدنية تبحث عن ضحايا العقار المنهار

جاء ذلك بحضور رجب النقيدي، رئيس حي وسط، وهدى أبو كليلة، مدير عام المتابعة بالمحافظة وجميع الجهات المعنية.

من جانبه؛ أوضح رئيس حي وسط أن العقار كان مأهول بالسكان مكون من أرضي و4 أدوار علوية، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018، مؤكدا أنه تم نقل قاطني العقار المنهار إلى مدرسة بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.



قوات الحماية المدنية تبحث عن ضحايا العقار المنهار

وأشار إلى أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة، لرفع الأرض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كردون وحواجز بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حفاظًا على سلامة المواطنين.