تراند الفن: نصائح لحماية طفلك من أمراض الرياح الموسمية.. تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 02:10 صباحاً - تسبب الرياح الموسمية بعض الأمراض التي تشكل خطورة في أغلب الأحيان على صحة طفلك، لذا إليك بعض النصائح التي تساعدك في الوقاية من كل مرض، ونصائح عامة للحفاظ على صحة طفلك، خاصة أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

حمى الضنك

هو أحد أكثر الأمراض التي ينقلها البعوض الموسمية شيوعًا بما في ذلك الملاريا والشيكونغونيا، ويصاحب هذا المرض ارتفاع في درجة الحرارة وطفح جلدي وصداع وآلام في العضلات وغيرها من المضايقات، لذا فمن المهم أن تحمي نفسك وأطفالك من هذه الأمراض، كما يمكنك وضع طارد البعوض على طفلك والتأكد من ارتدائه أكمام كاملة حتى لا يلدغه البعوض.

التيفوئيد

ينتج هذا المرض بسبب تلوث المياه والغذاء، ويؤدي إلى الإصابة بالحمى وآلام البطن والإسهال وأعراض أخرى، ويمكنك حماية طفلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية مثل:

شرب الماء النقي.

تناول طعامًا نظيفًا.

تجنب أطعمة الشارع.

غسل اليدين قبل وبعد الأكل.

الالتهابات الفطرية

يمكن أن تحدث الإصابة بالعدوى الفطرية عن طريق ملامسة الجلد للجلد وسوء النظافة، ويمكنك منع هذه الأمراض من خلال اتخاذ بعض الإجراءات مثل:

الحفاظ على النظافة الجيدة.

الحفاظ على اليدين، الساقين، القدمين وتحت الإبط من الرطوبة.

تجنب مشاركة المناشف ومنتجات النظافة.

نزلة برد

نزلات البرد هي المرض الأكثر شيوعًا في هذا الموسم، حيث يترافق مع أعراض أخرى مثل التعب والحمى وآلام الجسم، وهو مرض معد، فيمكن أن ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر، وإليك بعض الإجراءات الوقائية التي يمكنك اتخاذها هي:

غسل اليدين بشكل متكرر.

تجنب استخدام منتجات النظافة العامة.

تغطية الفم أثناء العطس والسعال.

شرب الكثير من السوائل.

التدابير الوقائية المشتركة

بعض النصائح التي يجب على الجميع اتباعها للحفاظ على نظافة جيدة وحماية أنفسهم من كآبة الرياح الموسمية هذه هي: