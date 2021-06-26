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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 02:10 صباحاً - أدمن 13 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة
أحالت لجنة من مركز ومدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية المنوفية، 33 طبيبا و5 ممرضات، بالإضافة إلى 4 فنيي أشعة، للشؤون القانونية من العاملين بمستشفى الخطاطبة المركزي، لعدم وجودهم في عملهم خلال مرور اللجنة، ودون إذن مسبق.
وأصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بيانًا عن الواقعة، وذكرت أنه بمرور مفاجئ ومتابعة ميدانية لنائب رئيس المدينة لبني الجزارة على مستشفى الخطاطبة المركزي، تم إحالة 33 طبيبًا و5 من التمريض و4 فنيي أشعة للتحقيق للغياب، دون إذن، وكذلك مسئول دفتر الحضور والانصراف للتحقيق، لترك الدفتر دون شطب على حالات الغياب حتي ساعة المرور، الحادية عشرة صباحًا.
وأوضح بيان مجلس مدينة السادات أنه تم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وذلك بمعرفة المسئول المالي والإداري بالوحدة المحلية الخطاطبة، هذا وقد أكد بسيوني عيد رئيس مركز ومدينة السادات، المرور على جميع القطاعات التنفيذية بالمدينة، والتي تخدم المواطن والمرضى، وأن صحة المواطن خط أحمر يجب المحافظة عليها، ومعاقبة كل مقصر يتقاعس عن أداء عمله المنوط به والحرص التام على تقديم الخدمة الطبية للمرضى على أكمل وجه.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إحالة 33 طبيبًا بمستشفى في المنوفية للتحقيق بسبب الغياب دون إذن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.