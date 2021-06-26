تراند الفن: إحالة 33 طبيبًا بمستشفى في المنوفية للتحقيق بسبب الغياب دون إذن

أحالت لجنة من مركز ومدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية المنوفية، 33 طبيبا و5 ممرضات، بالإضافة إلى 4 فنيي أشعة، للشؤون القانونية من العاملين بمستشفى الخطاطبة المركزي، لعدم وجودهم في عملهم خلال مرور اللجنة، ودون إذن مسبق.



وأصدرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بيانًا عن الواقعة، وذكرت أنه بمرور مفاجئ ومتابعة ميدانية لنائب رئيس المدينة لبني الجزارة على مستشفى الخطاطبة المركزي، تم إحالة 33 طبيبًا و5 من التمريض و4 فنيي أشعة للتحقيق للغياب، دون إذن، وكذلك مسئول دفتر الحضور والانصراف للتحقيق، لترك الدفتر دون شطب على حالات الغياب حتي ساعة المرور، الحادية عشرة صباحًا.



إحالة 33 طبيب للتحقيق بمستشفى في المنوفية

وأوضح بيان مجلس مدينة السادات أنه تم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، وذلك بمعرفة المسئول المالي والإداري بالوحدة المحلية الخطاطبة، هذا وقد أكد بسيوني عيد رئيس مركز ومدينة السادات، المرور على جميع القطاعات التنفيذية بالمدينة، والتي تخدم المواطن والمرضى، وأن صحة المواطن خط أحمر يجب المحافظة عليها، ومعاقبة كل مقصر يتقاعس عن أداء عمله المنوط به والحرص التام على تقديم الخدمة الطبية للمرضى على أكمل وجه.

