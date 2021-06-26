تراند الفن: حاولوا إشاعة الفوضي بالبلاد.. محاكمة المتهمين في قضية الجوكر

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 02:10 صباحاً - تنظر الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني غدًا السبت أولى جلسات محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “الجوكر”.

وكانت قد أحالت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، القضية التي حملت الرقم 1530 لسنة 2020 والمعروفة باسم “خلية الجوكر” المسلحة إلى المحاكمة الجنائية، تمهيدًا لتحديد جلسة محاكمتهم.

وضمت القضية 103 متهمين تم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.

وتمثلت الاتهامات في اتهامهم بإعداد قيادات التنظيم الهاربة بتركيا مخططًا يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وتضمنت الاتهامات تكليف عناصره بالداخل لتنفيذ مخطط تضمن محاوره العمل على إثارة الشارع المصري من خلال تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة، تشويه مؤسسات الدولة.

وقام التنظيم في سبيل ذلك باستحداث كيانات إلكترونية تحت مسمى “الحركة الشعبية – الجوكر”، وارتكزت الكيانات الإلكترونية على إنشاء صفحات مفتوحة على موقع “Facebook”، لاستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق “Telegram”.

وخططت المجموعات لتنظيم التظاهرات وإثارة الشغب وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات العامة والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة المصرية.

وسعت عناصر اللجان الإعلامية للترويج للأكاذيب والشائعات لإيجاد حالة من الاحتقان الشعبي، وتولت عناصر اللجان الإعلامية إعداد لقاءات ميدانية مصورة مع بعض المواطنين وإرسالها للقنوات الفضائية الموالية للتنظيم لإذاعتها بعد تحريفها بشكل يظهر الإسقاط على مؤسسات الدولة.