تراند الفن: حقيقة صور “اليوغا” في السعودية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏41 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد-فرانس برس: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، مجموعة منشورات لأشخاص يمارسون اليوغا، تدعي أنهم في السعودية، إلا أن الأمر لم يكن دقيقا، فالصور المتداولة تم التقاطها في دول أخرى.

وأكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن الصور غير صحيحة، وتم التقاطها في الإمارات والهند.

وتم نشر الصور في مجموعات عامة، يتجاوز متابعيها الـ70 ألف.

وتم تداول بعض تلك المنشورات بالتزامن مع اليوم العالمي لليوغا، في 21 يونيو.

وكان موقع “غلف نيوز” قد نشر ذات الصورة، في 2017، مع خبر يؤكد أنها التقطت في الإمارات.

ولفت الموقع إلى أن الصورة تظهر أفرادا من مجتمع البهرة، خلال أداء اليوغا في أبو ظبي.

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