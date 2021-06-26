تراند الفن: تعرف على قصيدة “غارسيا لوركا” لبدر شاكر السياب

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏48 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

قصيدة “غارسيا لوركا” لبدر شاكر السياب



في قلبه تَنور

النار فيه تطعم الجياع

واملاء من جحيمه يفور

طوفانه يطهر الأرض من الشرور

ومقلتاه تنسجان من لظى شراع

تجمعان من مغازل المطر

خيوطه، ومن عيون تقدح الشرر وِمن ثدي الأمهات ساعة الرضاع

ومن مدى تسبل منها لذة الثمر

ومن مدى للقابلات تقطع السرر

ومن مدى الغزاة وهي تمضغ الشعاع

شراعه الندى كالقمر

شراعه القوي كالحجر

شراعه السريع مثل ملحة البصر

شراعه الأخضر كالربيع

الأحمر الخضيب من نجيع

كأنه زورق طفل مزق الكتاب

يملأ مما فيه، بالزوارق النهر كأنه شراع كولمبس في العباب

كأنه القدر.

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