فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 03:09 صباحاً - ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: أظهر مقطع مصور قيام مرشد سياحي في دولة كوستاريكا بإطعام تماسيح ضخمة يتجاوز طول بعضها ٥ أمتار. ووصفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، المرشد السياحي بأنه شجاع جدا، وإذا كانت هناك ميدالية تمنح لأعظم مرشد سياحي فسيكون المرشد السياحي “جايدو” أحد المرشحين لها. وأضافت أن ما يقوم به يجعل أي مبلغ يتقاضاه مهما بلغ غير كاف نظير أدائه الشجاع في التعامل مع التماسيح البرية الضخمة. وظهر “جايدو” في مقطع مصور وهو يغري التماسيح الضخمة بأحد أنهار كوستاريكا بقطع اللحم ويجمع تلك التماسيح حوله ثم يلقي لكل تمساح قطعة من اللحم في فمه.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صور وفيديو لمرشد سياحي يطعم تماسيح عملاقة بطريقة مثيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.