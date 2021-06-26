تراند الفن: سعودية تناشد البحث عن والدها الذي فُقد في حرب الكويت.. وتكشف عن عمره وعلامة فارقة في يده -صورة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏35 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد: انتشر هاشتاق “محمد عقيل الطيار” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعدما نشرت امرأة سعودية تغريدة ناشدت خلالها البحث عن والدها الذي فُقد في حرب الكويت عام 1990م.

وقالت امرأة تدعى “رحاب الطيار” خلال تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “والدي محمد عقيل أحمد الطيار سعودي الجنسية، فُقد في الكويت أثناء الغزو العراقي لها عام 1990 وكان عمره حينها 50 عاماً؛ يده اليمنى عضباء (اصبعه السبابة فوق الوسطى).

وأضافت: ” احساسي يقول أنه عايش موجود ممكن أنه فاقد للذاكرة بعد الغزو ياليت أي شخص شافه أو مر عليه يراسلني”.

وأثارت التغريدة تفاعلا كبيرا بين المغردين وعلق متابع قائلا: ” يعني إذا عايش عمره الحين 80 سنة .

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