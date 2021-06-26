تراند الفن: إيموبيلي يقود تشكيل إيطاليا المتوقع أمام النمسا بدور الـ16 في اليورو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 03:09 صباحاً - يواجه منتخب إيطاليا بقيادة مدربه روبرتو مانشيني، منافسه منتخب النمسا، اليوم السبت 26 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ويمبلي في لندن، ضمن منافسات دور الثمن نهائى من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ونجح المنتخب الإيطالي في الصعود إلى دور ال16 بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما تأهل منتخب النمسا كوصيف في المجموعة الثالثة.

واستقر روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام منتخب النمسا، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي:-

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو – بونوتشي – اسيربي – سبنازولا.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي – نيكولا باريلا – جورجينو.

خط الهجوم: بيراردي – لورينزو انسيني – تشيرو ايموبيلي.