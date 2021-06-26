تراند الفن: اليوم..انطلاق ملتقى “الاستثمار في المستقبل”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 03:09 صباحاً - تُطلق وزارة التعاون الدولي، وشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار اليوم ملتقى “الاستثمار في المستقبل”، تحت رعاية الدكتور مُصطفى مَدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك انطلاقًا من إستراتيجية الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وزيادة التنافسية والمرونة.

يستهدف ملتقى الاستثمار في المستقبل، تسليط الضوء على الالتزام الحكومي بتعزيز بيئة ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، التي تعمل على تنمية وتعزيز ثقافة الشركات الناشئة في الاقتصاد المصري وتحفيز تطوير بيئة ريادة الأعمال، وبناء القدرة التنافسية للاقتصاد، التي تدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

يُعقد الملتقى بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد أحمد جمعة، العضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، وأكثر من 400 من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة فضلا عن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن بين المشاركين السيد حسن العطاس، ممثل الصندوق السعودي للتنمية، السيدة مالين بلومبرج، الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، وليزلي ريد، مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية في مصر. بالإضافة إلى أيمن إسماعيل، المؤسس والمدير الإداري لحاضنة أعمال الجامعة الأمريكية، ووائل أمين، الشريك المؤسس في سواري فينشرز، والعديد من رواد الأعمال وشركات التكنولوجيا الناشئة.

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures، التي تأسست عام 2017، هي أول شركة مصرية بمساهمة حكومية متخصصة في الاستثمار ودعم وتشجيع ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا.

يشار إلى أن حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في مصر خلال عام 2020 بلغ نحو 190 مليون دولار في 114 صفقة بزيادة 30% مقابل 2019، وتحتل مصر المرتبة الثانية في 2020 بعد دولة الإمارات العربية المتحدة.