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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن 11 دقيقة مضت آخر الأخبار 9 زيارة
يستعد دار الوطن للنشر والتوزيع لطرح رواية خادم الصليب في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 والذي يقام في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس.
الرواية هي الأولى للكاتب باسل نوفل، والتي استغرقت كتابتها منه 16 عاما متقطعة ما بين البحث والكتابة، وتتميز الرواية بتفردها من حيث المحتوى والموضوع، حيث تصنف بأنها رواية اجتماعية دينية يغلب عليها عنصر الغموض والتشويق.
تدور أحداث الرواية في كنيسة نائية في ريف إيطاليا في العصور الوسطى، حيث يذهب أنشيلوتو أحد أشهر رجال الدين لترميم كنيسة مهجورة، لكنه ييجد نفسه وحيدا في قرية خاوية ويصادف أحداثا غريبة، تجعله جزءا من حكاية قديمة.
كما قدم الكاتب الكتاب بصورة مختلفة، حيث قام بانتاج فيديو تشويقي للرواية لمنح القارئ نبذة مختصرة عن الرواية مصورة بأسلوب عصري مميز.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: طرح رواية خادم الصليب لـ”باسل نوفل” في معرض الكتاب 2021 (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.