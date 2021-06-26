تراند الفن: دراسة جديدة تكشف دور علاج يحارب الكوليسترول الضار في منع الإصابة بالسرطان

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏9 دقائق مضت المرصد 10 زيارة

ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: قدمت دراسة حديثة المزيد من الأدلة التي تدعم فكرة أن أدوية “ستاتين” التي تستخدم في محاربة الكوليسترول الضار، ربما تلعب دورا في منع الإصابة بالسرطان.

وأشار موقع “ويب ميد” المتخصص في الشئون الطبية والصحية إلى أن دراسة أجريت على ٨٧ ألف مريض بالقلب، أظهرت أن هؤلاء المرضى الذين حصلوا على أدوية “ستاتين”، انخفض لديهم بشكل ملحوظ خطر الإصابة بالسرطان أو الوفاة منه.

ونقل الموقع عن الدكتور “كاي هانج” من جامعة هونج كونج أن تلك الدراسة هي الأكبر من نوعها التي تبحث في مدى تأثير أدوية “ستاتين” على مرضى القلب، وهي الأولى من نوعها بهذا الحجم التي تحقق في علاقة السرطان بمرضى القلب.

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