تراند الفن: تحفز النمو والكثافة.. تعرف على فوائد تناول السبانخ للشعر

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 03:09 صباحاً - تعاني أغلب النساء من مشاكل الشعر وفروة الرأس، حيث تحلم كل انثى أن يكون لديها شعر ناعم وغير معرض للتساقط.

لذلك تبحثن عن الوصفات الطبيعية التي تقوم على تعزيز صحة الشعر وزيادة طوله وكثافته، إضافة إلى أهمية النظام الغذائي الذي يجب أن تتبعه المرأة للتخلص من مشكلات الشعر، ومن اهم الأطعمة التي تحقق إفادة صحية للشعر، هي السبانخ.

‏

فوائد السبانخ للشعر: –

تحفيز نمو الشعر:

‏تعد السبانخ من الأغذية الخضراء الصحية التي تدعم نمو الشعر، نظرًا لاحتوائها على فيتامين “أ”، فيتامين ج، عنصر الحديد وحمض الفوليك.

ترطيب فروة الرأس:

يحفز فيتامين “أ” الموجود في السبانخ الغدد الجلدية على إنتاج مادة الزهم، وهي مادة دهنية تعمل على ترطيب فروة الرأس والشعر.

إصلاح الشعر والتقليل من تساقطه:

تعتبر السبانخ مصدر ممتاز لعنصر الحديد، وهو هام جدًا لنمو الشعر ومنع التساقط، حيث يساعد عنصر الحديد على نقل خلايا الحمراء للأكسجين إلى كافة أنحاء الجسم، ومن ثم منح الأكسجين للشعر.

تهدئة الالتهابات:

تمتلك السبانخ خصائص مضادة للالتهابات تهدئ من فروة الرأس الملتهبة، كما تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الشعر من التلف وتدعم صحة فروة الرأس.