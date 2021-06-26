فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 03:09 صباحاً - تعاني أغلب النساء من مشاكل الشعر وفروة الرأس، حيث تحلم كل انثى أن يكون لديها شعر ناعم وغير معرض للتساقط.
لذلك تبحثن عن الوصفات الطبيعية التي تقوم على تعزيز صحة الشعر وزيادة طوله وكثافته، إضافة إلى أهمية النظام الغذائي الذي يجب أن تتبعه المرأة للتخلص من مشكلات الشعر، ومن اهم الأطعمة التي تحقق إفادة صحية للشعر، هي السبانخ.
فوائد السبانخ للشعر: –
تحفيز نمو الشعر:
تعد السبانخ من الأغذية الخضراء الصحية التي تدعم نمو الشعر، نظرًا لاحتوائها على فيتامين “أ”، فيتامين ج، عنصر الحديد وحمض الفوليك.
ترطيب فروة الرأس:
يحفز فيتامين “أ” الموجود في السبانخ الغدد الجلدية على إنتاج مادة الزهم، وهي مادة دهنية تعمل على ترطيب فروة الرأس والشعر.
إصلاح الشعر والتقليل من تساقطه:
تعتبر السبانخ مصدر ممتاز لعنصر الحديد، وهو هام جدًا لنمو الشعر ومنع التساقط، حيث يساعد عنصر الحديد على نقل خلايا الحمراء للأكسجين إلى كافة أنحاء الجسم، ومن ثم منح الأكسجين للشعر.
تهدئة الالتهابات:
تمتلك السبانخ خصائص مضادة للالتهابات تهدئ من فروة الرأس الملتهبة، كما تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الشعر من التلف وتدعم صحة فروة الرأس.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تحفز النمو والكثافة.. تعرف على فوائد تناول السبانخ للشعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.