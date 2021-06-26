تراند الفن: إصابة مدير الحماية المدنية بالمنيا خلال مشاركته في إخماده حريق

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أُصيب مدير إدارة الحماية المدنية في محافظة المنيا، أثناء مشاركته فى عملية إطفاء حريق قد اندلع داخل سيارة فنطاس محملة بالـ “بيوتامين” وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بإصابة مدير إدارة الحماية المدنية بالمنيا أثناء قيامه بالمشاركة فى إطفاء حريق.

وبانتقال قوات الأمن تبيّن إصابة اللواء خالد سعد مخلوف مدير إدارة الحماية المدنية، أثناء مشاركته في عملية إطفاء سيارة فنطاس محملة بالبيوتامين انفجرت إحدى البراميل المعبئة بمادة الـ «بيوتامين» ما أدى إلى أصابته.

تم نقل المصاب إلي مستشفي المنيا الجامعي وتم عمل الاسعافات اللازمة، وانتدبت النيابة معمل الأدلة الجنائية إلى مكان الحريق لبيان ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

يشار أن قوات الحماية المدنية بالمنيا، تمكنت من إخماد حريق هائل بمدينة أبوقرقاص، ظهر الأحد الماضي نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم، وجري نقل 3 مصابين من بين 27 إلي مستشفي أسيوط، لإصابتهم بحروق من الدرجة الأولي وتوفي أحدهم.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تفقد موقع الحريق الذي طالت خسائره 6 محلات تجارية ومنزل.

