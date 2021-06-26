تراند الفن: الممثلة الشابة آية عقيل لـ “القاهرة 24”: هذه تفاصيل دوري في “اللغز”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 04:09 صباحاً - تشارك الفنانة الشابة أية عقيل في المسلسل التليفزيوني الجديد “اللغز”، وقالت لـ “القاهرة 24” إنها تجسد دور طالبة من المنيا تأتى إلى القاهرة معها بنت عمها لتعيش في بيت للمغتربات، وتقع داخل هذا المنزل العديد من حالات القتل. وكشفت أية عقيل أن هناك اتفاقات لم تستقر بعد حول أدائها لتتر أغنية مسلسل “اللغز، وأعربت الفنانة الشابة عن سعادتها بالمشاركة في العمل، متمنية أن يلقى دورها إعجاب الجمهور. ويواصل المخرج عصام شعبان تصوير المشاهد الاخيرة من مسلسل “اللغز” بإحدى فيلات منطقة شبرامنت بالجيزة. وصرح شعبان بأنه سعيد باستكمال تصوير المسلسل بعد التوقف بسبب شهر رمضان والعودة مرة آخرى لكي يرى العمل النور قريبا جدا. مسلسل “اللغز” بطولة نورهان، محمد نجاتي، سميرة صدقي، اكرامي هجرس، علاء زينهم، أحمد منير، ندى بهجت، نهى رأفت، أسماء الباجوري، عمرو يسري، أية عقيل، نسمة النجار، نشوى علي، إسراء عزام، مدير تصوير مجدي كشك، منتج فني عبد الله منصور، إشراف عام سامح مصطفى، إنتاج شركة رمسيس المصري للإنتاج الفني، تأليف غادة حنفي، ومن إخراج عصام شعبان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.