تراند الفن: What We Are Eating Today: Bathnah

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏3 دقائق مضت ARAB NEWS 6 زيارة article author: Sat, 2021-06-26 01:13 Sometimes being a vegetarian is difficult, especially for those who miss the taste of familiar foods such as cheese. So it is good to know that Bathnah, a Saudi brand, offers fully vegan products — including cheese. Main category: شاركها

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