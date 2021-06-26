تراند الفن: الأطباق الطائرة والأجسام الفضائية المجهولة مازالت تحيّر خبراء العالم(صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 04:09 صباحاً - فشل تقرير استخباراتي كان منتظرًا على نطاق واسع، وصدر يوم الجمعة بالولايات المتحدة الأمريكية، فى أن يشفي غليل العالم عن ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة والفضائية، (الأطباق الطائرة).

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونجرس) قد طالب بإعداد هذا التقرير، بعد تقارير عديدة صدرت عن الجيش الأمريكي عن مشاهدة مركبات تتحرك بشكل غير منتظم في السماء.

ويمثل ذلك أيضًا تحولًا ملموسًا على صعيد الموقف، من هذه القضية لدى الجيش الأمريكي والقيادة السياسية الأمريكية، حيث انتقل الموقف من الشك بوجود كائنات فضائية إلى الرغبة في معرفة المزيد عنها.

ولكن مع وجود أدلة قطعية قليلة، تؤكد قيام كائنات فضائية برحلات بين مجرات الكون، يبقى السؤال حول ما إذا كان التقرير سيؤدي إلى تغيير في مواقف وتفكير سكان الكرة الأرضية حول هذه القضية أم لا؟

الأطباق الطائرة فى الأفلام

ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة

ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة

ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة

ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة

الأطباق الطائرة

ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة

ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة

الأطباق الطائرة فى الأفلام