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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 04:09 صباحاً - فشل تقرير استخباراتي كان منتظرًا على نطاق واسع، وصدر يوم الجمعة بالولايات المتحدة الأمريكية، فى أن يشفي غليل العالم عن ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة والفضائية، (الأطباق الطائرة).
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونجرس) قد طالب بإعداد هذا التقرير، بعد تقارير عديدة صدرت عن الجيش الأمريكي عن مشاهدة مركبات تتحرك بشكل غير منتظم في السماء.
ويمثل ذلك أيضًا تحولًا ملموسًا على صعيد الموقف، من هذه القضية لدى الجيش الأمريكي والقيادة السياسية الأمريكية، حيث انتقل الموقف من الشك بوجود كائنات فضائية إلى الرغبة في معرفة المزيد عنها.
ولكن مع وجود أدلة قطعية قليلة، تؤكد قيام كائنات فضائية برحلات بين مجرات الكون، يبقى السؤال حول ما إذا كان التقرير سيؤدي إلى تغيير في مواقف وتفكير سكان الكرة الأرضية حول هذه القضية أم لا؟
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأطباق الطائرة والأجسام الفضائية المجهولة مازالت تحيّر خبراء العالم(صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.