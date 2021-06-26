تراند الفن: حماتي مصابة بكورونا ولم أقم بزيارتها أنا وأولادي خوفًا من العدوى هل عليّ ذنب.. الإفتاء تجيب (فيديو)

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال أرسله أحد متابعي الدار على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حماتي مصابة بكورونا ولم أزرها وأولادي خوفًا من العدوى، وأخبرت زوجي بتأجيل زيارتها، فهل أكون مذنبة؟.

وأجابت الدار لايوجد ذنب عليك، ويجب على الإنسان أن يكون حذراُ عند وجود البلاء، ويجب ضرورة تقليل وجودنا فى اماكن التجمعات قدر الإمكان وصلة الرحم لها صور كثيرة، مثل السؤال عنهم عبر الهاتف أو إرسال رسالة، كل هذة من صور صلة الرحم.

وتابع الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: بأن صلة الرحم ليست منحصرة فى الزيارات فى المنازل فقط وإنما لها صور كثيرة، وأذا كانت الزيارة ممنوعة، وأتخافين من إصابة أولادك فاجلسي فى بيتك واسألى عنهم بالتليفون أفضل.