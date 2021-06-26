فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن 20 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال أرسله أحد متابعي الدار على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حماتي مصابة بكورونا ولم أزرها وأولادي خوفًا من العدوى، وأخبرت زوجي بتأجيل زيارتها، فهل أكون مذنبة؟.
وأجابت الدار لايوجد ذنب عليك، ويجب على الإنسان أن يكون حذراُ عند وجود البلاء، ويجب ضرورة تقليل وجودنا فى اماكن التجمعات قدر الإمكان وصلة الرحم لها صور كثيرة، مثل السؤال عنهم عبر الهاتف أو إرسال رسالة، كل هذة من صور صلة الرحم.
وتابع الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: بأن صلة الرحم ليست منحصرة فى الزيارات فى المنازل فقط وإنما لها صور كثيرة، وأذا كانت الزيارة ممنوعة، وأتخافين من إصابة أولادك فاجلسي فى بيتك واسألى عنهم بالتليفون أفضل.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حماتي مصابة بكورونا ولم أقم بزيارتها أنا وأولادي خوفًا من العدوى هل عليّ ذنب.. الإفتاء تجيب (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.