فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 04:09 صباحاً - صحيفة المرصد : تداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس عندما كانت تذكره بالحديث عن مأساة انهيار مبنى فلوريدا يوم الأربعاء الماضي أثناء مؤتمر صحفي. وأظهر الفيديو أن بايدن كان على وشك أن ينهي حديثه ويذهب إلا أن “هاريس” قاطعته وهمست إليه بألا ينسى التحدث عن انهيار مبنى فلوريدا بالقرب من ميامي. ورد عليها الرئيس الأمريكي قائلاً : “نعم نسيت، أنا آسف، شكراً لك يا نائبتي”. وانهار مبنى سكني مكون من 12 طابق ليل الأربعاء الماضي بالقرب من ميامي بولاية فلوريدا وأدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وفقدان العشرات، فيما تدخل عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض يومها الثاني. وأكد الرئيس جو بايدن بعد تحدثه مع عمدة ميامي-ديد، لصحافيين أن إدارته مستعدة لإرسال موارد طارئة إلى فلوريدا “على الفور” إذا طلِب منها ذلك.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/06/37.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو: “بايدن” يتعرض لموقف محرج أثناء مؤتمر صحفي.. شاهد: ردة فعل نائبته “كامالا هاريس” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.