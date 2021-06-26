تراند الفن: خلال ساعات.. أسوان يعلن رحيل علاء عبد العال بسبب سوء النتائج

يعقد مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، احتماعًا طارئًا مساء اليوم السبت، لحسم مصير الجهاز الفني لفريق الكرة الأول، بقيادة علاء عبد العال.

وعلم “القاهرة 24” أن مجلس إدارة أسوان، استقر على رحيل علاء عبد العال، من على رأس القيادة الفنية للفريق، بعد الخسارة برباعية أمس، أمام وادي دجلة.

وعاد فريق أسوان، إلى دوامة الهبوط مجددًا، بعد الخسارة برباعية أمس أمام نظيره وادي دجلة، في المواجهة التي احتضنها ملعب أبناء الجنوب.

يذكر أن أسوان يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، ويحتاج إلى تحسين نتائجه في الفترة المقبلة، للبعد عن منطقة الخطر في جدول ترتيب الدوري.