فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن 14 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
يعقد مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، احتماعًا طارئًا مساء اليوم السبت، لحسم مصير الجهاز الفني لفريق الكرة الأول، بقيادة علاء عبد العال.
وعلم “القاهرة 24” أن مجلس إدارة أسوان، استقر على رحيل علاء عبد العال، من على رأس القيادة الفنية للفريق، بعد الخسارة برباعية أمس، أمام وادي دجلة.
وعاد فريق أسوان، إلى دوامة الهبوط مجددًا، بعد الخسارة برباعية أمس أمام نظيره وادي دجلة، في المواجهة التي احتضنها ملعب أبناء الجنوب.
يذكر أن أسوان يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، ويحتاج إلى تحسين نتائجه في الفترة المقبلة، للبعد عن منطقة الخطر في جدول ترتيب الدوري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: خلال ساعات.. أسوان يعلن رحيل علاء عبد العال بسبب سوء النتائج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.