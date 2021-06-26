تراند الفن: الأوقاف تحدد عنوان خطبة الجمعة القادمة: “التفوق العلمي وأثره في تقدم الأمم”

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة موضوع خطبة الجمعة القادمة 2/ 7/ 2021 م تحت عنوان “التفوق العلمي وأثره في تقدم الأمم “.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن التفوق في مختلف المجالات مطلب شرعي ووطني وإنساني، ولا مجال لبناء دولة قوية بغير العلم والتفوق فيه، وعلى كل منا أن يسعى لأعلى درجات التفوق في مجاله عالما أو باحثا أو صانعا أو حرفيا.

و تؤكد وزارة الأوقاف على جميع السادة الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.