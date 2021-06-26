فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن 46 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة موضوع خطبة الجمعة القادمة 2/ 7/ 2021 م تحت عنوان “التفوق العلمي وأثره في تقدم الأمم “.
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن التفوق في مختلف المجالات مطلب شرعي ووطني وإنساني، ولا مجال لبناء دولة قوية بغير العلم والتفوق فيه، وعلى كل منا أن يسعى لأعلى درجات التفوق في مجاله عالما أو باحثا أو صانعا أو حرفيا.
و تؤكد وزارة الأوقاف على جميع السادة الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأوقاف تحدد عنوان خطبة الجمعة القادمة: “التفوق العلمي وأثره في تقدم الأمم” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.