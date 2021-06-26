تراند الفن: بعد الخسارة أمام الإنتاج الحربي.. مجلس المصري يجمد مستحقات اللاعبين

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 04:09 صباحاً - قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية، استمرار تجميد مستحقات لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، إلى أجلٍ غير مسمى، وذلك بعد خسارة الفريق المفاجئة أمام نظيره فريق الإنتاج الحربي، مُتذيل جدول الترتيب بهدفين لثلاثة في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الجمعة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مُنافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت أحداث الشوط استحواذًا لصالح المصري البورسعيدي على مجريات اللعب، وتقدم للمصري عن طريق عمر كمال في الدقيقة 30 من زمن المباراة عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يأتي الرد سريعًا ويدرك الإنتاج الحربي التعادل عن طريق حميد ماو في الدقيقة 31 من زمن المباراة.

واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل ضائع، لينجح إسلام صلاح، في تسجيل هدف المصري الثاني في الدقيقة 48 من زمن المباراة، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف.