تراند الفن: تفاصيل القبض على أخطر دجال بـالقاهرة‬⁩..يستخدم التعاويذ ويستقطب النساء لعلاقات محرمة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏38 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد: ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على دجال لممارسته أعمال الدجل والشعوذة، بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وكشفت تحريات مباحث القليوبية، أن المتهم سبق القبض عليه مرتين الأولى عندما أقام علاقة محرمة مع سيدة جاءت له وزوجها بسبب شكوتها من عدم الإنجاب، وجرى حبسه سنة لعدم كفاية الأدلة، بينما المرة الثانية عند حدوث حريق داخل منزله. حسب “أخبار اليوم”

وانتقلت القوات المعنية ووجدت عنده صور وكتب أعمال سحر داخل الشقة، كما كشفت التحريات عن ضبط مجموعة من الكتب يمارس بها أعمال الدجل والشعوذة للنصب على المواطنين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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