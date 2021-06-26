تراند الفن: روسيا تبدي اهتمامًا ببناء وتصليح السفن في مصر

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 05:09 صباحاً - كشفت وزارة التجارة والصناعة، نتائج أعمال اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، حيث اتفقا على عدد من بنود التعاون المشترك، منها التعاون الصناعي والاستثماري والتجاري.

تضمنت نتائج أعمال اللجنة المشتركة ما يلي:-

التعاون الاستثماري

– الاتفاق على تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار في مصر وروسيا الاتحادية والمؤسسات العاملة في مجال ترويج الاستثمار.

– ترحيب الجانب المصري بوجود المزيد من الاستثمارات الروسية في مصر، وبصفة خاصة في مجالات البترول والغاز والسكك الحديدية والبنية التحتية والطاقة والتعدين ومواد البناء والصناعات الكيماوية.

التعاون الجمركي

– الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين في مجال تعزيز التعاون الجمركي في مجالات تبادل المعلومات والدعم المتبادل فيما يتعلق بالنظام الموحد للتعريفات بالاتحاد الأوراسي.

التعاون الصناعي

– إبداء الجانب الروسي اهتمام مركز تكنولوجيات بناء وتصليح السفن في تنفيذ مشروعات له في مصر في مجال تصميم وتحديث السفن، واهتمام المركز العلمي الوطني في إقامة شراكات مع الشركات المصرية للتعاون في مجال أنظمة تحلية وتنقية المياه ومعالجة الصرف الصحي.

– إبداء الجانب الروسي اهتمام عدد من الشركات الروسية في تنفيذ مشروع في مجال تحلية مياه البحر والمياه معتدلة الملوحة، والمساعدة في المشروع القومي لإنشاء محطات تحلية مياه البحر.

– الاتفاق على تعزيز التعاون الصناعي بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والجانب الروسي في عدد من القطاعات الصناعية.

– الإشارة إلى الرغبة في تعزيز التعاون في مجال تحديث الصناعة في مصر، من خلال تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة.