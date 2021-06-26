تراند الفن: “نانسي عجرم” تكشف حقيقة استدعائها للمحكمة في قضية مقتل محمد الموسى

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏34 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد : أوضحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حقيقة استدعاء المحكمة لها في قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى على يد زوجها فادي الهاشم، والتي وقعت في منزلها. وجاء ذلك رداً من نانسي عجرم على أخبار عدم حضورها الجلسة الأخيرة في المحكمة. وقالت نانسي في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “لم أغِب ولن أغب عن أي جلسة أُستدعى لها، وقد حضرت الجلسة الأخيرة بصفتي شاهدة وبطلب من زوجي فادي التوسع في التحقيق وصولاً إلى إصدار الحكم النهائي والعادل في القضية”. واختتمت نانسي عجرم تغريدتها قائلةً: “يرجى توخي الدقة في نشر الأخبار. اقتضى التوضيح”.

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