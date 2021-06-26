تراند الفن: انطلاق أعمال لجنة اختيار “ابدأ حلمك” بثقافة أسوان

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏29 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة

بدأت لجنة اختيار مشروع “ابدأ حلمك” أعمالها بمسرح فوزى فوزى “المسرح الصيفي” التابع لفرع ثقافة أسوان، ولقاء المتقدمين في أول أيام عمل اللجنة. تضم لجنة الاختيار كل من المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، الفنان أحمد أبو عميرة المشرف على الفرق المسرحية النوعية، المخرج خالد أبو ضيف، والناقد محمد الروبى رئيس تحرير مجلة مسرحنا. جدير بالذكر أن مجمل أعداد المتقدمين من المواهب بمحافظة أسوان ٦٤٤ متقدم من الجنسين من كل قرى ومراكز المحافظة، تلتقى بهم اللجنة على مدى ستة أيام اعتبارا من ٢٥ وحتى ٣٠ يونيو الحالى. ومن المتوقع قيام اللجنة بالتحرك خارج أسوان للقاء المتقدمين بقصر ثقافة كوم امبو وقصر ثقافة السباعية خلال الأيام القادمة.

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