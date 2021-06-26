فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 05:09 صباحاً - يعقد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا، في الرابعة من عصر اليوم السبت بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، للحديث عن المباراة التي تجمعه بنظيره نادي الرجاء المغربي.
ويرافق أروابارينا في المؤتمر الصحفي أحد نجوم نادي بيراميدز، وقررت منظمو المباراة أن يقتصر الحضور في المؤتمر على المدير الفني والمترجم وإدارة الإعلام بالنادي، دون السماح لأي صحفي أو إعلامي بحضور المؤتمر، على أن يذاع مباشرة عبر تطبيق “زووم” وسيكون متاحا لأي صحفي المشاركة مباشرة بالأسئلة وتلقي الرد عليها.
ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي، في التاسعة من مساء غد الأحد على ملعب محمد الخامس، بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي دون أهداف، على استاد الدفاع الجوي، على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم 10 يوليو المقبل.
وخاض بيراميدز أول تدريباته بالمغرب في الثامنة من مساء أمس، على ملعب نادي الرجاء، على أن يخوض اليوم في التاسعة مساء تدريبه الأخير بملعب محمد الخامس الذي يستضيف المباراة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اليوم.. مؤتمر صحفي لأروابارينا في المغرب للحديث عن مواجهة الرجاء البيضاوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.