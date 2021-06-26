تراند الفن: اليوم.. مؤتمر صحفي لأروابارينا في المغرب للحديث عن مواجهة الرجاء البيضاوي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 05:09 صباحاً - يعقد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا، في الرابعة من عصر اليوم السبت بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، للحديث عن المباراة التي تجمعه بنظيره نادي الرجاء المغربي.

ويرافق أروابارينا في المؤتمر الصحفي أحد نجوم نادي بيراميدز، وقررت منظمو المباراة أن يقتصر الحضور في المؤتمر على المدير الفني والمترجم وإدارة الإعلام بالنادي، دون السماح لأي صحفي أو إعلامي بحضور المؤتمر، على أن يذاع مباشرة عبر تطبيق “زووم” وسيكون متاحا لأي صحفي المشاركة مباشرة بالأسئلة وتلقي الرد عليها.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي، في التاسعة من مساء غد الأحد على ملعب محمد الخامس، بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي دون أهداف، على استاد الدفاع الجوي، على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم 10 يوليو المقبل.

وخاض بيراميدز أول تدريباته بالمغرب في الثامنة من مساء أمس، على ملعب نادي الرجاء، على أن يخوض اليوم في التاسعة مساء تدريبه الأخير بملعب محمد الخامس الذي يستضيف المباراة.