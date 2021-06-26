تراند الفن: في أول ظهور لها.. دنيا سمير غانم تكشف عن وصية والدها قبل وفاته – فيديو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏15 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد: كشفت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم عن وصية والدها التي أوصاها بها قبل وفاته وهي الحفاظ على نعمة حب الناس.

وجاء ذلك خلال ظهورها، لأول مرة عبر كاميرات التلفزيون، بعد وفاة والدها، الشهر الماضي.

وقدمت الفنانة دنيا خلال فيديو مسجل في حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة، والذي كان من المقرر أن يتم تكريمها فيه الشكر لكل من ساندنها بعد وفاة والدها وظروف والدتها دلال عبدالعزيز الصحية، التي ترقد منذ شهرين في أحد المستشفيات بسبب فيروس كورونا.

واعتبرت أن كل من أحب والدها ودعمها في محنتها أصبح فردا من عائلتها التي تفتخر بها.

وأهدت تكريمها بمهرجان أسوان السينمائي الدولى لسينما المرأة الخامس، لوالدها الراحل سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز.

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