تراند الفن: حلا شيحة تلغي متابعة محمد رمضان على انستجرام

ألغت الفنانة حلا شيحة متابعة الفنان محمد رمضان على موقع تبادل الصور، والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.

وشاركت حلا شيحة الفنان محمد رمضان فى مسلسل “زلزال”، والذى تم عرضه فى السباق الرمضاني لعام 2019، وشاركهم فى العمل عدد من الفنانين منهم ماجد المصري، وهنادي مهنا، وحسام داغر، وسلوى عثمان، ومحمود حجازي، ونيسرين أمين، وحنان سليمان، والمسلسل من إخراج إبراهيم فخر وتأليف عبد الرحيم كمال.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه حلا عن قرارات جديدة في حياتها إذ قالت أن حالها تغير بعد الزواج من الداعية، والمنتج معز مسعود، وهذا ما جعلها تغيب عن حضور العرض الخاص لفيلمها “مش أنا” الذي أقيم مؤخرًا، ووضحت ان الفيلم تم تصويره من وقت كبير، ولكن ظروف الوباء جعلت عرضه يتأخر ويكون فى موعد لا يتناسب مع حالها.

فيلم “مش أنا” يشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني وحلا شيحة مجموعة من الفنانين منهم: ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، مونتاج عمرو عاكف وإسلام عاكف، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وإنتاج مشترك بين شركة “سينرجي” وحسام حسني وأحمد دسوقي.

