فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن 42 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
ألغت الفنانة حلا شيحة متابعة الفنان محمد رمضان على موقع تبادل الصور، والفيديوهات القصيرة “انستجرام”.
وشاركت حلا شيحة الفنان محمد رمضان فى مسلسل “زلزال”، والذى تم عرضه فى السباق الرمضاني لعام 2019، وشاركهم فى العمل عدد من الفنانين منهم ماجد المصري، وهنادي مهنا، وحسام داغر، وسلوى عثمان، ومحمود حجازي، ونيسرين أمين، وحنان سليمان، والمسلسل من إخراج إبراهيم فخر وتأليف عبد الرحيم كمال.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه حلا عن قرارات جديدة في حياتها إذ قالت أن حالها تغير بعد الزواج من الداعية، والمنتج معز مسعود، وهذا ما جعلها تغيب عن حضور العرض الخاص لفيلمها “مش أنا” الذي أقيم مؤخرًا، ووضحت ان الفيلم تم تصويره من وقت كبير، ولكن ظروف الوباء جعلت عرضه يتأخر ويكون فى موعد لا يتناسب مع حالها.
فيلم “مش أنا” يشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني وحلا شيحة مجموعة من الفنانين منهم: ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، مونتاج عمرو عاكف وإسلام عاكف، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وإنتاج مشترك بين شركة “سينرجي” وحسام حسني وأحمد دسوقي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حلا شيحة تلغي متابعة محمد رمضان على انستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.