تراند الفن: وزيرة الصحة توجه الشكر للدكتور حسام حسني لجهوده في برنامج الزمالة المصرية

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الشكر للدكتور حسام حسني الأمين العام للزمالة المصرية، ومستشار الوزيرة للتميز الإكلينيكي ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، لجهوده المبذولة في متابعة العمل بالبرامج التدريبية لأطباء الزمالة المصرية وفقًا للمعايير فضلًا عن جهوده في تطوير المجالس العلمية، بما ينعكس على الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر، كما وجهت الشكر لقيادات الوزارة ورؤساء الهيئات واللجنة العليا للتخصصات الطبية ووكلاء الوزارة ومديري المستشفيات لجهودهم المبذولة في المتابعة الميدانية للبرامج التدريبية لأطباء الزمالة داخل المستشفيات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة استمعت إلى تقرير مفصل من اللجنة العليا للتخصصات الطبية للوقوف على مستجدات العمل ببرنامج الزمالة المصرية، ويتضمن قاعدة البيانات المحدثة لتوزيع متدربي الزمالة بالمستشفيات وفقًا للمعايير المحددة، ومؤشرات التقييم والمتابعة للعملية التدريبية، بالإضافة إلى التجهيزات اللازمة للمستشفيات غير المعتمدة في التخصصات الطبية المختلفة للإسراع من اعتمادها ضمن برنامج الزمالة المصرية.

وأضاف “مجاهد” أن الوزيرة وجهت باستحداث تخصصات زراعة (الكلى، الكبد، النخاع) ببرنامج الزمالة المصرية لتلبية احتياجات المرضى في هذه التخصصات الدقيقة، كما وجهت بضرورة تعزيز التعاون بين الزمالة المصرية والمركز المصري للسيطرة والتحكم في الأمراض “Egyptian CDC ” في مجال الأبحاث العلمية الخاصة بأمراض الصحة العامة.

