فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن 49 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
أعرب المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، عن سعادته الكبيرة بالروح المعنوية التي أظهرها لاعبو الفريق خلال الفترة الماضية، وتحديدًا منذ لقاء الرجاء المغربي في الذهاب بالقاهرة، ووضوح حالة الإصرار الكبيرة على اللاعبين لعبور الفريق المغربي، والوصول إلى نهائي الكونفدرالية للمرة الثانية على التوالي.
ويحل بيراميدز ضيفًا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد المقبل، على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي دون أهداف على استاد الدفاع الجوي، على أن تحسم مُواجهة كازبلانكا، المُتأهل للنهائي، والذي يُقام في بنين 10 يوليو المقبل.
وعقد رئيس بيراميدز جلسة مع اللاعبين عقب انتهاء المران الأول بالمغرب، والذي جرى على ملعب نادي الرجاء، وأكد للاعبين أنه سعيد بالروح المعنوية الرائعة التي أظهرها الفريق، وحالة الإصرار الواضحة على الوجوه من أجل تحقيق الانتصار والعودة إلى القاهرة ببطاقة التأهل للنهائي.
وشدد رئيس بيراميدز على أنه يثق كثيرًا في إمكانيات اللاعبين، وقُدرتهم على عبور الفريق المغربي، خاصة أن بيراميدز يضم أفضل العناصر في مُختلف المراكز، راجيا الله أن يُحالفهم التوفيق للفوز في المغرب والتأهل لثاني مرة إلى النهائي، واللعب على اللقب القاري الذي سيُقام في بنين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رئيس بيراميدز لللاعبين: سعيد بالروح ومتفائل بالوصول إلى النهائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.