تراند الفن: رئيس بيراميدز لللاعبين: سعيد بالروح ومتفائل بالوصول إلى النهائي

أعرب المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، عن سعادته الكبيرة بالروح المعنوية التي أظهرها لاعبو الفريق خلال الفترة الماضية، وتحديدًا منذ لقاء الرجاء المغربي في الذهاب بالقاهرة، ووضوح حالة الإصرار الكبيرة على اللاعبين لعبور الفريق المغربي، والوصول إلى نهائي الكونفدرالية للمرة الثانية على التوالي.

ويحل بيراميدز ضيفًا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد المقبل، على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي دون أهداف على استاد الدفاع الجوي، على أن تحسم مُواجهة كازبلانكا، المُتأهل للنهائي، والذي يُقام في بنين 10 يوليو المقبل.

وعقد رئيس بيراميدز جلسة مع اللاعبين عقب انتهاء المران الأول بالمغرب، والذي جرى على ملعب نادي الرجاء، وأكد للاعبين أنه سعيد بالروح المعنوية الرائعة التي أظهرها الفريق، وحالة الإصرار الواضحة على الوجوه من أجل تحقيق الانتصار والعودة إلى القاهرة ببطاقة التأهل للنهائي.

وشدد رئيس بيراميدز على أنه يثق كثيرًا في إمكانيات اللاعبين، وقُدرتهم على عبور الفريق المغربي، خاصة أن بيراميدز يضم أفضل العناصر في مُختلف المراكز، راجيا الله أن يُحالفهم التوفيق للفوز في المغرب والتأهل لثاني مرة إلى النهائي، واللعب على اللقب القاري الذي سيُقام في بنين.

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