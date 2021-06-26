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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن 4 دقائق مضت آخر الأخبار 3 زيارة
أغلقت مديرية الأوقاف فى محافظة الإسماعيلية “كوافير حريمي” أقامه صاحب عقار فى منطقة حى ثاني الإسماعلية، بعد أن كان زاوية صغيرة تقام فيها الصلوات، وكذلك كانت الزاوية مدرجة على قائمة زوايا وزارة الأوقاف، التى تقام فيها شعائر الصلاة.
حيث تلقت مديرية أوقاف الإسماعيلية، بلاغًا من أحد أهالى المنطقة، تفيد بقيام صاحب عقار باستبدال زاوية كانت مفتوحة ومخصص لإقامة الصلاة والشعائر الدينية، إلى “كوافير حريمي” معللًا ذلك بوجود مساجد قريبة من الزاوية.
تم تشكيل لجنة لفحص المكان وبيان إن كانت الزاوية مخصصة لإقامة الشعائر من عدمه، وتبين للجنة صحة البلاغ، وأن صاحب العقار حولها إلى كوافير حريمي، رغم أنها مدرجة على قائمة زوايا وزارة الأوقاف، التى تقام فيها شعائر الصلاة.
وعلى الفور رفعت مديرية أوقاف الإسماعيلية تقريرا إلى رئيس حي ثالث الإسماعيلية، وتم توجيه حملة لإغلاق الكوافير، والبدء في استرداده وتحويله إلى ما كان عليه زاوية “أحمد سالم” بمنطقة أرض الجمعيات، لتعاد فيها الصلاة مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بعد تحويلها إلى نشاط تجاري.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “أوقاف الإسماعيلية” تُغلق كوافيرًا حريميًا.. تعرف على الأسباب(صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.