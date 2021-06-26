تراند الفن: “أوقاف الإسماعيلية” تُغلق كوافيرًا حريميًا.. تعرف على الأسباب(صور)

أغلقت مديرية الأوقاف فى محافظة الإسماعيلية “كوافير حريمي” أقامه صاحب عقار فى منطقة حى ثاني الإسماعلية، بعد أن كان زاوية صغيرة تقام فيها الصلوات، وكذلك كانت الزاوية مدرجة على قائمة زوايا وزارة الأوقاف، التى تقام فيها شعائر الصلاة.

الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية

حيث تلقت مديرية أوقاف الإسماعيلية، بلاغًا من أحد أهالى المنطقة، تفيد بقيام صاحب عقار باستبدال زاوية كانت مفتوحة ومخصص لإقامة الصلاة والشعائر الدينية، إلى “كوافير حريمي” معللًا ذلك بوجود مساجد قريبة من الزاوية.

تم تشكيل لجنة لفحص المكان وبيان إن كانت الزاوية مخصصة لإقامة الشعائر من عدمه، وتبين للجنة صحة البلاغ، وأن صاحب العقار حولها إلى كوافير حريمي، رغم أنها مدرجة على قائمة زوايا وزارة الأوقاف، التى تقام فيها شعائر الصلاة.

وعلى الفور رفعت مديرية أوقاف الإسماعيلية تقريرا إلى رئيس حي ثالث الإسماعيلية، وتم توجيه حملة لإغلاق الكوافير، والبدء في استرداده وتحويله إلى ما كان عليه زاوية “أحمد سالم” بمنطقة أرض الجمعيات، لتعاد فيها الصلاة مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بعد تحويلها إلى نشاط تجاري.

زاوية تتحول إلى كوافير حر يمي

زاوية تتحول إلى كوافير حر يمي