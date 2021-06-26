منوعات عامة

تراند الفن: “أوقاف الإسماعيلية” تُغلق كوافيرًا حريميًا.. تعرف على الأسباب(صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏4 دقائق مضت آخر الأخبار 3 زيارة

أوقاف الإسماعلية

أغلقت مديرية الأوقاف فى محافظة الإسماعيلية “كوافير حريمي” أقامه صاحب عقار فى منطقة حى ثاني الإسماعلية، بعد أن كان زاوية صغيرة تقام فيها الصلوات، وكذلك كانت الزاوية مدرجة على قائمة زوايا وزارة الأوقاف، التى تقام فيها شعائر الصلاة.

af432f6fe9.jpg
الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية

حيث تلقت مديرية أوقاف الإسماعيلية، بلاغًا من أحد أهالى المنطقة، تفيد بقيام صاحب عقار باستبدال زاوية كانت مفتوحة ومخصص لإقامة الصلاة والشعائر الدينية، إلى “كوافير حريمي” معللًا ذلك بوجود مساجد قريبة من الزاوية.

 

تم تشكيل لجنة لفحص المكان وبيان إن كانت الزاوية مخصصة لإقامة الشعائر من عدمه، وتبين للجنة صحة البلاغ، وأن صاحب العقار حولها إلى كوافير حريمي، رغم أنها مدرجة على قائمة زوايا وزارة الأوقاف، التى تقام فيها شعائر الصلاة.

وعلى الفور رفعت مديرية أوقاف الإسماعيلية  تقريرا إلى رئيس حي ثالث الإسماعيلية، وتم توجيه حملة لإغلاق الكوافير، والبدء في استرداده وتحويله إلى ما كان عليه زاوية “أحمد سالم” بمنطقة أرض الجمعيات، لتعاد فيها الصلاة مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بعد تحويلها إلى نشاط تجاري.

123fbb6320.jpg
زاوية تتحول إلى كوافير حر يمي
12e9f854f3.jpg
e92792d1b4.jpg
زاوية تتحول إلى كوافير حر يمي
767f00ac35.jpg
زاوية تتحول إلى كوافير حر يمي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

شاركها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “أوقاف الإسماعيلية” تُغلق كوافيرًا حريميًا.. تعرف على الأسباب(صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

قد تقرأ أيضا