تراند الفن: شاهد: عمالة وافدة تقتحم نشاط الأسر المنتجة في بيئة قذرة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن ‏28 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد: نشر الإعلامي فيصل العبد الكريم مقطع فيديو لعمالة وافدة تقتحم نشاط الأسر المنتجة.

وظهر خلال الفيديو عدد من العمالة الوافدة من الجنسية الآسيوية على وهم يحضرون أطعمة وسط أجواء وبيئة مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأرفق فيصل العبدالكريم مقطع الفيديو بتعليق قائلا: “إذا قلنا يجب محاربتهم علشان الأسر المنتجة الحقيقية .. ظهرت لنا حسابات مجهولة يديرها المتستر والمجهولين تملأ المنشن وتقول ياويلكم من الله ياقطاعين الأرزاق هذولي مساكين .. وطيبين القلب يقرأون ويأيدونهم والله المستعان “.

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