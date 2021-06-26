تراند الفن: الأهلي يسعى لإقصاء الترجي التونسي والصعود لنهائي دوري أبطال إفريقيا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 06:09 صباحاً - مع دقات الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، تتجه أنظار وعشاق جماهير الأهلي في الوطن العربي، إلى مواجهة الأهلي والترجي التونسي، خلال اللقاء الذي سيجمعهما على ستاد الأهلي We السلام، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد النتيجة الإيجابية التي حققها الفريق الأحمر في مباراة الذهاب، والفوز بهدف لمحمد شريف، في المباراة التي شهدت تألق لاعبي الأهلي وتفوقهم على الفريق التونسي.

ويأمل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مواصلة مشوار الحفاظ على لقب الأميرة السمراء، والتتويج بالعاشرة، والعودة من جديد للمشاركة في كأس العالم للأندية، بعد الأداء المشرف لهم في النسخة الماضية.

وعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق الأحمر، على هامش المران، طالبهم بضرورة التركيز، وعدم الوقوع في أخطاء المباراة الماضية، وضرورة تسجيل أهداف من البداية لسيطرة على مجريات اللقاء.

وأكد موسيماني خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “سنخوض مباراة الترجي بمميزات قليلة، ونحن نعرف تاريخ المواجهات بين الفريقين الذي يؤكد صعوبتها، سجلنا هدفًا في تونس، وهذا لا يعني التأهل للنهائي، ولا بد أن نجتهد لتحقيق هدفنا، مع الحفاظ على أن تظل شباكنا نظيفة وعدم استقبال أي أهداف في مرمانا طوال المباراة”.

وحضر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، المران الأخير، لتحفيز اللاعبين، وضرورة الفوز والصعود إلى نهائي دوري الأبطال، وحصد اللقب العاشرة في تاريخ القلعة الحمراء.

ومن الناحية الأخر، يدخل الترجي التونسي، هذه المواجهة تحت شعار لا بديل عن القتال أمام الفريق الأحمر، وتسجيل هدف من البداية يعود بالفريق التونسي إلى أجواء اللقاء من جديد، والأمال.