فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن 32 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
قال الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، إن الطالب عمر محمد العربي لاعب الجمباز والطالبة مريم الزهيري لاعبة سلاح الشيش سيشاركان في أولمبياد طوكيو، وبناء على ذلك وجه رئيس الجامعة للاهتمام بهما كنماذج نجاح، وسيتم مراعاتهما في فترة الامتحانات، وبخاصة أن منافسات الأولمبياد ستنطلق في 23 يوليو، ويخوض الطلاب فترة الاعداد، وهو ما يعني بعض العقبات على مستىوى المشاركة في الامتحانات، وبالتالي سيتم تأجيل الامتحانات الخاصة بهما.
وأضاف بلال في لقاء عبر تطبيق “زووم”، ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن الرياضة أصبحت أمن قومي، إذ تعتبر جامعة الإسكندرية إحدى الجامعات المصرية التي اهتمت بالرياضة والرياضيين: “نجهز لمشروع إعداد البطل بالجامعة، ولن نقف عند مريم وعمر فقط، وسنتعامل مع الأبطال في ملفات الغياب والحضور ومراعاتهما من خلال الأساتذة وتخصيص كورسات مكثفة لهم ومراعاة فترة التجمعات”.
وتابع عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية: “اطلقنا في الكلية مبادرة رائدة ولن نكتفِ بمراعاة الأبطال في فترة الدراسة، لكننا سنوفر منحا مجانيا كاملة مدعمة من الجامعة للأبطال للحصول على الدبلوم والماجستير والدكتوراة في التخصصات التي يختاروها، حتى يصبحوا مدربين أو إداريين بعد الاعتزال”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “تربية الإسكندرية” تكشف طرق دعم أبطالها الرياضيين.. بعد تأهل طالبين في الأولمبياد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.