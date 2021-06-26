تراند الفن: “تربية الإسكندرية” تكشف طرق دعم أبطالها الرياضيين.. بعد تأهل طالبين في الأولمبياد

قال الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، إن الطالب عمر محمد العربي لاعب الجمباز والطالبة مريم الزهيري لاعبة سلاح الشيش سيشاركان في أولمبياد طوكيو، وبناء على ذلك وجه رئيس الجامعة للاهتمام بهما كنماذج نجاح، وسيتم مراعاتهما في فترة الامتحانات، وبخاصة أن منافسات الأولمبياد ستنطلق في 23 يوليو، ويخوض الطلاب فترة الاعداد، وهو ما يعني بعض العقبات على مستىوى المشاركة في الامتحانات، وبالتالي سيتم تأجيل الامتحانات الخاصة بهما.



وأضاف بلال في لقاء عبر تطبيق “زووم”، ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن الرياضة أصبحت أمن قومي، إذ تعتبر جامعة الإسكندرية إحدى الجامعات المصرية التي اهتمت بالرياضة والرياضيين: “نجهز لمشروع إعداد البطل بالجامعة، ولن نقف عند مريم وعمر فقط، وسنتعامل مع الأبطال في ملفات الغياب والحضور ومراعاتهما من خلال الأساتذة وتخصيص كورسات مكثفة لهم ومراعاة فترة التجمعات”.

وتابع عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية: “اطلقنا في الكلية مبادرة رائدة ولن نكتفِ بمراعاة الأبطال في فترة الدراسة، لكننا سنوفر منحا مجانيا كاملة مدعمة من الجامعة للأبطال للحصول على الدبلوم والماجستير والدكتوراة في التخصصات التي يختاروها، حتى يصبحوا مدربين أو إداريين بعد الاعتزال”.