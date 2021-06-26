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فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن 26 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
شاركت الفنانة جميلة عوض جمهورها صورة من مسلسل “إلا أنا” حكاية “لازم أعيش”، والذي جسدت فيه دور مريضة بهاق، وحاولت من خلاله أن توجه دعوة إلى عدم التنمر على كل شخص مختلف، وتقدير كل شخص لا يشبه الجميع بدلًا من رفضه.
ونشرت جميلة الصورة بحسابها الشخصي على “انستجرام”، وعلقت: “نفسي كل الناس تقتنع إن الاختلافات اللي بيننا بتخلينا أجمل وأصدق، وحقيقيين أكتر.. نفسي لما نلاقي حد مختلف عننا نقدّره ونحتفي باختلافه اللي بيميّزه مش نرفضه ونتنمر عليه.. ونفسي نكون قدرنا من خلال مسلسل إلا أنا لازم اعيش نساهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن البهاق، ونساهم في نشر الوعي عنه”.
وطرحت حكاية “لازم أعيش” من مسلسل “إلا أنا”، مشكلة مرض البهاق وكيفية التعايش معه، وذلك لأول مرة في الدراما المصرية، والعمل من تأليف نجلاء الحديني، وبطولة جميله عوض، أحمد خالد صالح، خالد أنور، نجلاء بدر، باسم مغنية ومجموعة أخرى من النجوم، ومن إخراج مريم أحمدي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: جميلة عوض: “نفسي لما نلاقي حد مختلف نقدره مش نتنمر عليه” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.