تراند الفن: جميلة عوض: “نفسي لما نلاقي حد مختلف نقدره مش نتنمر عليه”

شاركت الفنانة جميلة عوض جمهورها صورة من مسلسل “إلا أنا” حكاية “لازم أعيش”، والذي جسدت فيه دور مريضة بهاق، وحاولت من خلاله أن توجه دعوة إلى عدم التنمر على كل شخص مختلف، وتقدير كل شخص لا يشبه الجميع بدلًا من رفضه.

ونشرت جميلة الصورة بحسابها الشخصي على “انستجرام”، وعلقت: “نفسي كل الناس تقتنع إن الاختلافات اللي بيننا بتخلينا أجمل وأصدق، وحقيقيين أكتر.. نفسي لما نلاقي حد مختلف عننا نقدّره ونحتفي باختلافه اللي بيميّزه مش نرفضه ونتنمر عليه.. ونفسي نكون قدرنا من خلال مسلسل إلا أنا لازم اعيش نساهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن البهاق، ونساهم في نشر الوعي عنه”.

جميلة عوض ترفض التنمر

وطرحت حكاية “لازم أعيش” من مسلسل “إلا أنا”، مشكلة مرض البهاق وكيفية التعايش معه، وذلك لأول مرة في الدراما المصرية، والعمل من تأليف نجلاء الحديني، وبطولة جميله عوض، أحمد خالد صالح، خالد أنور، نجلاء بدر، باسم مغنية ومجموعة أخرى من النجوم، ومن إخراج مريم أحمدي.