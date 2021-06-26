فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 06:09 صباحاً - تنظر اليوم السبت الدائرة الخامسة بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة أولي جلسات إعادة محاكمة متهم، بالانضمام لجماعة إرهابية في أحداث النزهة.
وجاء قرار التأجيل بالجلسة الماضية لإحضار المتهم من محبسه من قسم النزهة، وكلفت النيابة العامة بالتنبية علي المختص بإحضاره بجلسة اليوم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.
الجدير بالذكر أن المتهم يدعي حسام عزام محمد مرسي وهو المتهم الثاني بأمر الإحالة بالقضية رقم 1391 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ وصادر ضدهحكم غيابي في أحداث النزهة وتم القاء القبض عليه مؤخرًا فقام بعمل اعادة إجراءات لمحاكمته لإلغاء الحكم الصادر ضده غيابيا.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اليوم.. أولي جلسات إعادة محاكمة متهم في أحداث عنف النزهة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.