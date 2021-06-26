فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 06:09 صباحاً - صحيفة المرصد :قالت دراسة أن تناول وجبة من الفاكهة والخضروات على العشاء وعدم تناول وجبات خفيفة من الأطعمة النشوية مثل رقائق البطاطس هو المفتاح لدرء السرطان وأمراض القلب. خطورة الوجبات النشوية ودرس باحثون من جامعة Harbin الطبية الصينية الارتباطات بين العادات الغذائية والصحة بين أكثر من 21500 بالغ أمريكي. ووجدوا أن تناول الوجبات الخفيفة النشوية بين الوجبات زاد من خطر الوفاة بنسبة 50%، والوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 44-57%. أثر الفاكهة والخضروات والألبان وفي المقابل وُجد أن استهلاك الفاكهة والخضروات ومنتجات الألبان في وجبات معينة، يساعد في تقليل مخاطر الوفاة المبكرة من حالات مختلفة. ووجد الباحثون أن تناول وجبة غداء من الفاكهة كان مرتبطا بانخفاض بنسبة 34% في خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية. وكشفت النتائج أن كمية ووقت تناول أنواع مختلفة من الأطعمة لهما القدر نفسه من الأهمية للحفاظ على الصحة المثلى.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: دراسة تكشف عن “حل” دائم لدرء السرطان وأمراض القلب! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.