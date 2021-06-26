تراند الفن: بالفيديو.. مشهور سناب “فيحان” يحذر من فتاة في أوكرانيا: خنقتني بغت تذبحني

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏24 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد: حذر مشهور سناب شات فيحان من فتاة في أحد السناتر في أوكرانيا.

ونشر فيحان مقطع فيديو قال فيه: ” في بنت تدور في السنتر.. تبتسم لما تتطلع فيك ثم تسويلك مشاكل.. حاول قدر المستطاع تبعد عنها”

وأضاف: “إذا جاء عوائل لا تصورنها.. من الأخير لا تعطوها وجه .. صارلي موقف معها .. خنقتني بغت تذبحني”.

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