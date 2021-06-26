- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أدمن 27 دقيقة مضت آخر الأخبار 16 زيارة
أعربت الفنانة الفرنسية ماشا مريل عن إعجابها بالمعالم الأثرية في محافظة أسوان، والتي زارتها أمس الجمعة على هامش تكريمها في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة.
وأبدت ميريل خلال جولتها إعجابها الكبير بمعالم محافظة أسوان، وحرصت على التقاط صور تذاكرية مع القطع الأثرية في متحف النوبة، والتقطت أيضًا صورًا في متحف النيل، واختتمت اليوم بعمل جولة في سوق أسوان.
وماشا مريل صاحبة مشوار طويل مع السينما يمتد لأكثر من نصف قرن، حيث بدأت مشوراها الفني في بداية الستينيات من القرن العشرين، وتعتبر واحدة من نجمات الموجة الجديدة في السينما الفرنسية، حيث منحها المخرج الفرنسي الشهير جون لوك جودار دورًا رئيسيًا في فيلمه “السيدة المتزوجة” أو “امرأة متزوجة” سنة 1964، وهو الدور الذي يعتبره النقاد البداية الحقيقية للنجمة الفرنسية، لتقدم بعد ذلك أفلاما مهمة مع مجموعة من المخرجين الكبار في فرنسا وأوروبا، من بينهم المخرج الآسباني لوي بونييل في فيلم “يوم جميل” سنة 1966، ومع موريس بيالا في فيلم ” لن نشيخا معا” سنة 1972، ومع برتراند بليي في فيلم ” زوج الأم” سنة 1981 فضلًا عن رائعة كلود لولوش “الواحد والآخر” سنة 1981، ثم في فيلم “الكرنفال الكبير” للمخرج ألكسندر أركدي سنة 1983 ثم في فيلم “فويفر” للمخرج جورج ويلسن سنة 1989، لتتواصل بعد ذلك أعمالها في السينما والمسرح والدراما التليفزيونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ماشا ميريا تزور المعالم الأثرية بمحافظة أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.