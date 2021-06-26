فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 07:09 صباحاً - يختتم الفريق الأول لكرة لقدم بنادي طلائع الجيش، تدريباته الجماعية عصر اليوم، على ملعبه بستاد جهاز الرياضة العسكري، استعدادًا للبنك الأهلي.
ويستضيف طلائع الجيش نظيره البنك الأهلي في الخامسة مساء غد الأحد، على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويعول عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش على لاعبيه بالفوز، وحسم نقاط المباراة الثلاث، حيث يعتبر بسيوني المواجهات القادمة مواجهات كؤوس، نظرًا لقوة المنافسة بين الفرق وضيق فوارق النقاط، الذي ضاعف قوة المنافسة بين جميع الفرق، سواء المقدمة أو حتى فرق مؤخرة الجدول.
ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته، يلتزم بعدها بمعسكر مغلق حتى موعد المباراة، التى يسعى بسيوني لحسم نقاطها الثلاث استمرارا لصحوة الفريق، حيث حقق طلائع الجيش الفوز خلال آخر مواجهاته بالدوري أمام الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف.
وأكد عبد الحميد بسيوني للاعبي الفريق عقب المباراة انهم على اعتاب تحقيق مركز متقدم في الدوري والوصول للمربع الذهبي، وسط ضيق فوارق النقاط بين فرق المقدمة، وأنه لا بد من بذل الجهد والسعي لتقديم عروض مميزة خلال الفترة المقبلة تليق بما قدموه مؤخرًا من أداء متميز لاقى اشادات النقاد والجماهير.
ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، حققها الفريق من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 7 مباريات، فيما نال الفريق الهزيمة خلال 10 مباريات، سجل مهاجموه 36 هدفا، فيما استقبلت شباكه 29 هدفا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: طلائع الجيش يختتم تدريباته اليوم.. وبسيوني يضع خطة تخطي عقبة البنك الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.