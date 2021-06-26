تراند الفن: “الجيزة” تعيد الانضباط لشوارع القومية العربية وناهيا والطوابق

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 07:09 صباحاً - رصدت محافظة الجيزة شكاوي المواطنين، عبر الصفحه الرسمية الخاصة بوجود إشغالات وتعديات من المنشات التجارية، ومخالفات بشوارع القومية العربية وناهيا والطوابق بأحياء الوراق وشمال الجيزة وبولاق الدكرور والهرم.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء المختصة بتنظيم حملات مشتركة، ورفع كافة أوجه الأشغال وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، من قبل المنشآت التجارية والمحال والباعة الجائلين.

وأسفرت الحملات بشارع القومية العربيه عن رفع 100 حالة إشغال للمحال والباعة، شملت كراسي وشيش وبنك تحضير طعام، واستاندات وكمبروسر واقفاص بالإضافه إلى إحباط محاولة تحويل عقار من الغرض السكنى إلى التجارى، وفك السقالة الخشبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم الدفع بعدد 3 سيارات لرفع المخلفات بطول الشارع، والتي وصلت إلى 50 طن قمامة، وذلك بمتابعه من أشرف بكر وهاني السيسي رؤساء أحياء شمال والوراق.

كما أسفرت الحملات بحي الهرم عن رفع الاشغالات بشارع الصفا والمروة بالطوابق، وإعاده الانضباط للشارع، كما تم إزاله كافه الحواجز الحديدية من شارع عبدون بشير من شارع الدكتور لاشين المريوطيه فيصل.

وقام حي بولاق الدكرور بحمله بشارع ناهيا، أسفرت عن رفع الباعة الجائلين ومصادرة الاستاندات الحديدية الخاصة بالمعروضات وإزاله إشغالات المحال واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.