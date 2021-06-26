تراند الفن: تطور “مقلق” بشأن حالة الفنانة دلال عبد العزيز

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏26 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد: نفي الإعلامي، رامي المصري رضوان زوج دنيا سمير غانم ، تحسن الحالة الصحية لوالدة زوجته الفنانة دلال عبد العزيز الصحية وخروجها من العناية المركزة، ووصف تلك الأخبار بأنها “غير صحيحة”.

وقال “لعله فأل خير.. نتمنى ذلك”، موضحا أن كل ما حدث هو انتقال دلال من غرفة في الرعاية المركزة إلى أخرى داخل القسم نفسه، رافضا أن يفصح عن الأسباب.

كما أكد أنها لم تبدأ المشي بعد، خاصة أن المجهود يمثل مجازفة لحالتها الصحية التي لا يمكن القول إنها تشهد تحسنا كبيرا.

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس “كورونا”، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني “ملوك الجدعنة”، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان.

وبعدها بفترة توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بتدهو حالته الصحية، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا وإلهام شاهين.

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