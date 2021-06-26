تراند الفن: طرق تساعدك على علاج طفلك المتنمر.. تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 26 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أصبح التنمر ظاهرة عالمية، ففي كل مكان يوجد من يتنمر على الأشخاص، لذا يرغب الآباء في جعل طفله غير متنمر، وفيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تأديب طفلك إذا كان يتنمر على الآخرين.

لماذا يتنمر الأطفال؟

الشعور بالعجز: يحاول الأطفال استعادة تلك القوة عن طريق التنمر على الآخرين

يريدون أن يشعروا بالقبول.

البحث عن الاهتمام.

لا يفهمون كيف يؤذي سلوكهم ضحيتهم.

طرق علاج طفلك المتنمر

عالج الموقف:

يجب أن تتحدث معهم بمجرد أن تعرف أن طفلك يتنمر على شخص ما.

ابحث عن التنمر:

يتنمر الأطفال، لأنهم هم أنفسهم يشعرون بالعجز، ومن الضروري أن نعرف ما الذي يجعلهم يتصرفون بهذه الطريقة.

ساعدهم على فهم الموقف:

بمجرد أن تفهم السبب الجذري، ساعدهم على فهم كيفية تأثير سلوكهم على الشخص الآخر، واسألهم عما إذا كانوا يشعرون بالرضا إذا تصرف شخص ما بنفس الطريقة التي يتصرفون بها.

العقاب:

إذا كانوا يتنمرون على شخص ما مع مجموعة معينة من الأشخاص، فإن العقوبة المنطقية ستكون منعهم من مقابلة تلك المجموعة.

راقب سلوكهم:

بمجرد أن تتحدث مع طفلك عن التنمر وتوقف عن إيذاء أقرانه، لا يمكنك التوقف عن مراقبة سلوكه.